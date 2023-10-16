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В Севастополе почтили память святого праведного воина Фёдора Ушакова

Вчера,   15   октября, в день памяти   святого  праведного  воина  Феодора  Ушакова, во Владимирском соборе Севастополя  прошёл благодарственный молебен, в котором приняли участие губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев, сенатор РФ Екатерина Алтабаева, командующий ЧФ Виктор Соколов, военнослужащие и прихожане.

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