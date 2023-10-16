В Севастополе почтили память святого праведного воина Фёдора Ушакова

Вчера, 15 октября, в день памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, во Владимирском соборе Севастополя прошёл благодарственный молебен, в котором приняли участие губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев, сенатор РФ Екатерина Алтабаева, командующий ЧФ Виктор Соколов, военнослужащие и прихожане.
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