Россиянам объяснили, может ли тяга к сладкому быть предвестником диабета

Чаще всего это связано с характером питания К. м. н., директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест» Любовь Станкевич сообщила РИАМО, почему хочется сладкого, стоит ли беспокоиться и когда действительно пора проверить уровень сахара в крови.