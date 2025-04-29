ПВО России за ночь сбила 40 дронов ВСУ над регионами России

За минувшую ночь системы противовоздушной сбили над территорией России и Черным морем 40 украинских.За минувшую ночь системы противовоздушной сбили над территорией России и Черным морем 40 украинских беспилотников в восьми регионах: одиннадцать — над Рязанской областью; восемь — над Нижегородской; семь — над Орловской; по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря; по два — над Московским регионом и Белгородской областью; по одному — над Калужской и Брянской областями.