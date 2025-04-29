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ПВО России за ночь сбила 40 дронов ВСУ над регионами России

ПВО России за ночь сбила 40 дронов ВСУ над регионами России

За минувшую ночь системы противовоздушной сбили над территорией России и Черным морем 40 украинских.За минувшую ночь системы противовоздушной сбили над территорией России и Черным морем 40 украинских беспилотников в восьми регионах: одиннадцать — над Рязанской областью; восемь — над Нижегородской; семь — над Орловской; по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря; по два — над Московским регионом и Белгородской областью; по одному — над Калужской и Брянской областями.

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