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Маттиа Бинотто: «Очень удивлен, что «Ред Булл» не поменял местами Ферстаппена и Переса – простое, фактически обязательное решение»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил решения мостика «Ред Булл» во время спринта на Гран-при Сан-Паулу, а также высказался о борьбе с «Мерседесом».

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