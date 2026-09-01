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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов о переходе в «Автомобилист»: «Отношения, организация, финансы, амбиции – все сыграло свою роль. Тренер был заинтересован во мне и хотел видеть в команде»

Александр Барабанов объяснил решение перейти в « Автомобилист ». – Почему выбрали Екатеринбург? – Думаю, здесь все в совокупности.

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