Кобахизде заявил, что Зурабишвили придется уйти на пенсию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на ее желание остаться, должна будет уйти на пенсию после того, как новый глава государства вступит в должность 29 декабря, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.
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