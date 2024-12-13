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Кобахизде заявил, что Зурабишвили придется уйти на пенсию

Кобахизде заявил, что Зурабишвили придется уйти на пенсию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на ее желание остаться, должна будет уйти на пенсию после того, как новый глава государства вступит в должность 29 декабря, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

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