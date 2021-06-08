Четырехосный артиллерийский тягач «Медведь» будет представлен на форуме «Армия-2021» в Забайкалье

Четырехосный артиллерийский тягач «Медведь» будет представлен на форуме «Армия-2021» в Забайкалье

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх