Социальные программы «ФосАгро» получили высшую оценку

Компания возглавила ESG-рейтинг от независимого агентства RAEX. Корпоративные практики одного из лидеров отрасли минеральных удобрений в области экологического, социального и корпоративного управления признаны лучшими.
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