Максим Цветков: «Когда ветер на рубеже и нужно справляться на ноль – это моя погода. Поэтому сегодня все получилось, лучший в этом году результат»

Цветков занял пятое место с чистой стрельбой. «Готовились к тому, что будет довольно-таки прохладно и ветрено, но, если даже судить по Олимпиаде в Пекине, это, наверное, моя погода, когда ветер на рубеже и нужно справляться на ноль.
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