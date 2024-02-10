Максим Цветков: «Когда ветер на рубеже и нужно справляться на ноль – это моя погода. Поэтому сегодня все получилось, лучший в этом году результат»

Цветков занял пятое место с чистой стрельбой. «Готовились к тому, что будет довольно-таки прохладно и ветрено, но, если даже судить по Олимпиаде в Пекине, это, наверное, моя погода, когда ветер на рубеже и нужно справляться на ноль.