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У 17-летнего Скворцова 2 (1+1) очка в 2 матчах КХЛ. Форвард «Торпедо» сделал передачу в игре с «Динамо» Минск

Нападающий « Торпедо »  Сергей Скворцов набрал второе очко в КХЛ. Сегодня 17-летний хоккеист отметился результативной передачей в игре с минским « Динамо » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:3, перерыв).

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