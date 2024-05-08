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Глава МИД Белоруссии указал на зависть Запада к отношениям Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии указал на зависть Запада к отношениям Москвы и Минска

На Западе завидуют союзническим взаимоотношениям России и Белоруссии и хотят вбить в них клин. Об этом 8 мая глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью «РИА Новости».

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