⚡️ В России начался третий этап нестратегических ядерных учений Задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав ВКС.
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⚡️ В России начался третий этап нестратегических ядерных учений Задействованы Южный и Центральный военные округа, личный состав ВКС.