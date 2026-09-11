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Посольство РФ: Путин первым из мировых лидеров позвонил Бушу теракта 11 сентября

Посольство РФ: Путин первым из мировых лидеров позвонил Бушу теракта 11 сентября

Сразу после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке президент РФ Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил американскому коллеге Джорджу Бушу, сообщает в Telegram-канале российское посольство в США.

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