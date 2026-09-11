Посольство РФ: Путин первым из мировых лидеров позвонил Бушу теракта 11 сентября

Сразу после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке президент РФ Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил американскому коллеге Джорджу Бушу, сообщает в Telegram-канале российское посольство в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Bloomberg: ЕС зап...
- Фон дер Ляйен: ЕС...
- Актриса фильмов д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым