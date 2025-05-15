Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией: когда отмечают, история и значение праздника

Цель праздника — информировать, предостерегать и спасать жизни.Когда отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертониейВсемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается ежегодно 17 мая.
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