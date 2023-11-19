«Идти невозможно». Жители Владивостока возмущены беспорядком возле жилого дома

Жители домов 62 и 64 на улице Адмирала Кузнецова пожаловались на обстановку вокруг. Единственная дорога для пешеходов и автомобилистов покрылась неровным льдом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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