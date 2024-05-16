Акимат Актау предупредил об ужесточении требований к водителям мопедов

На пленарном заседании Мажилиса были приняты поправки «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспорта и цифровизации безопасности дорожного движения и сопутствующие к нему поправки в законопроекты.
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