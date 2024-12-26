Следующий фильм Кристофера Нолана будет посвящён Одиссеи Гомера Оскароносн...

Следующий фильм Кристофера Нолана будет посвящён Одиссеи ГомераОскароносный Кристофер Нолан, имея полную свободу действия в выборе следующего фильма, решил перенести на большие экраны в формате IMAX историю, известную человечеству уже не одну тысячу лет.