Журналистская Правда

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Юрий Кот: Джонсон после приговора наемникам находится в непростом положении

Суд в ДНР приговорил к смертной казни наёмников из Британии Шона Пиннера и Эйдлина Аслина. Журналист Юрий Кот рассказал читателям «Журналистской правды» о том, почему судебный процесс прошёл сначала над западными, а не украинскими нацистами.

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