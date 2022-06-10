Юрий Кот: Джонсон после приговора наемникам находится в непростом положении

Суд в ДНР приговорил к смертной казни наёмников из Британии Шона Пиннера и Эйдлина Аслина. Журналист Юрий Кот рассказал читателям «Журналистской правды» о том, почему судебный процесс прошёл сначала над западными, а не украинскими нацистами.