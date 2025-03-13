Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы.Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы.В четвертьфинале сыграют:«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Лацио» (Италия);«Тоттенхэм» (Англия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);«Рейнджерс» (Шотландия) — «Атлетик» (Испания);«Лион» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
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