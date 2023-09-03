Реакция испанцев на трогательную историю Путина о своей семье во время Второй мировой войны

Президент России пересказал последние слова своей бабушки перед смертью на руках мужа. Выступая перед группой студентов в рамках мероприятия, посвященного началу учебного года, президент рассказал, что читал письма, которые его дедушка отправлял своему сыну (дяде Путина), находившемуся на передовой.