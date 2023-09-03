24T Новости

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Давно пора запретить японцам лов в своих водах!Японцы возмущены ...
  • Mikhail Stepanov
    Насколько опаскудились хохлы всего лишь за 30 лет!ВСУ бросают тела ...
  • Mikhail Stepanov
    О чем вести переговоры с пиндосами и их НАТО? Хохложопым все равно осталось не долго!СМИ: США и НАТО м...

Реакция испанцев на трогательную историю Путина о своей семье во время Второй мировой войны

Реакция испанцев на трогательную историю Путина о своей семье во время Второй мировой войны

Президент России пересказал последние слова своей бабушки перед смертью на руках мужа. Выступая перед группой студентов в рамках мероприятия, посвященного началу учебного года, президент рассказал, что читал письма, которые его дедушка отправлял своему сыну (дяде Путина), находившемуся на передовой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх