Реакция испанцев на трогательную историю Путина о своей семье во время Второй мировой войны

Президент России пересказал последние слова своей бабушки перед смертью на руках мужа. Выступая перед группой студентов в рамках мероприятия, посвященного началу учебного года, президент рассказал, что читал письма, которые его дедушка отправлял своему сыну (дяде Путина), находившемуся на передовой.
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