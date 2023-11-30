Скандал в Московской гимназии: учитель информатики нарисовал свастику и выразил пожелание смерти россиянам Елена ГалицкаяУчитель информатики из Московской гимназии №1619 Сергей Аверьянов оказался в центре скандала после того, как нарисовал свастику на доске во время урока для учеников 7-9 классов, сообщают журналисты ftimes.