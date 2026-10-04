В Самарской области прошёл Всероссийский спортивный диктант

В Самарском спортивном лицее 4 октября школьники, педагоги и юноши из баскетбольного клуба «Самара» ответили на вопросы о истории спорта, Олимпийских игр и отражении спорта в культуре.
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