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Симоньян: рада, что Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь"

Симоньян: рада, что Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь"

Штурм "Азовстали", создававшейся для работы в том числе и в условиях ядерной войны, мог бы обойтись нам дорогой ценой: мы могли бы потерять сотни и даже тысячи бойцов, считает Маргарита Симоньян, эксперт программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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