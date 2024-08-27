Ставропольский и Мексиканский университеты создадут ГИС-лабораторию

Создание международной лаборатории по геоинформационным технологиям было анонсировано Ставропольским государственным аграрным университетом (СтГАУ) и Национальным автономным университетом Мексики, 27 августа сообщила пресс-служба СтГАУ.
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