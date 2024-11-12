В Орловской области сотрудники ЦПЭ регионального УМВД приняли участие в проекте «Открытый диалог» со студентами крупнейшего вуза региона

Встреча состоялась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде». В проекте, помимо сотрудников регионального УМВД приняли участие представители Управления Минюста России по Орловской области и Орловского Государственного университета имени И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии