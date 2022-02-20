Петербуржец с выдуманным именем грозился взорвать дом из-за отказа в записи на вакцинацию

Мужчина в разговоре с полицейскими назвал желаемый месяц для проведения процедуры. Выдумавший несуществующие ФИО петербуржец грозился взорвать дом из-за отказа в записи на вакцинацию, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.