НЕВСКИЕ НОВОСТИ

423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Белякова
    Откуда они? Ну не могут дети и внуки блокадников участвовать в этом дерьме! По своим знаю. Надо печатать списки задер...МВД: 750 участник...
  • Ирина Евженко
    А наши представительства когда нибудь Украина защищала?В Петербурге усил...
  • Ирина Петрова
    Новый банщик, на большее уже не тянетВолочкова показал...

Петербуржец с выдуманным именем грозился взорвать дом из-за отказа в записи на вакцинацию

Мужчина в разговоре с полицейскими назвал желаемый месяц для проведения процедуры. Выдумавший несуществующие ФИО петербуржец грозился взорвать дом из-за отказа в записи на вакцинацию, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх