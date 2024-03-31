Как правильно расчесывать волосы?

Любая девушка мечтает о красивых и здоровых волосах. Некоторые в процессе достижения такого результата не придают должного внимания расчесыванию волос, а это, как оказалось, напрямую влияет на здоровье локонов, рассказала трихолог-нутрициолог Залия Шигапова.