Как правильно расчесывать волосы?

Любая девушка мечтает о красивых и здоровых волосах. Некоторые в процессе достижения такого результата не придают должного внимания расчесыванию волос, а это, как оказалось, напрямую влияет на здоровье локонов, рассказала трихолог-нутрициолог Залия Шигапова.
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