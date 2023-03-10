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Капризов выбыл на 3-4 недели из-за травмы нижней части тела

«Миннесота» объявила о том, что Кирилл Капризов пропустит 3-4 недели из-за травмы нижней части тела. Форвард получил повреждение накануне в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2).

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