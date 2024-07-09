Российский «Мир»: как далеко зайдет экономическая интеграция в рамках БРИКС+

Самым значительным прорывом стала бы интеграция «Мира» с китайской Union Pay, но пока это маловероятно из-за риска вторичных западных санкций для разросшейся до глобального уровня платежной системы родом из КНР.
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