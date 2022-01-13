Томским творческим коллективам предлагают бесплатные съемки и медиаобучение

В Томске работает «Народная продакшн-студия», которая предлагает бесплатную съёмки национальным творческим коллективам города, а также обучает медиаволонтеров фотографии, съемки и монтажу видео, введению соцсетей, сообщает пресс-служба мэрии.
В Томске работает «Народная продакшн-студия», которая предлагает бесплатную съёмки национальным творческим коллективам города, а также обучает медиаволонтеров фотографии, съемки и монтажу видео, введению соцсетей, сообщает пресс-служба мэрии.
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