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Томским творческим коллективам предлагают бесплатные съемки и медиаобучение

Томским творческим коллективам предлагают бесплатные съемки и медиаобучение

В Томске работает «Народная продакшн-студия», которая предлагает бесплатную съёмки национальным творческим коллективам города, а также обучает медиаволонтеров фотографии, съемки и монтажу видео, введению соцсетей, сообщает пресс-служба мэрии.

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