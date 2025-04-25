Ядерная война Индии и Пакистана: эксперты оценили предсказание Жириновского

После теракта в провинции Кашмир Индия выслала всех граждан Пакистана, закрыла границу с этой страной, объявила о приостановке договора о водах Инда 1960 года и заблокировала течение этой реки в направлении Пакистана.
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