Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Поступило предложение внедрить плату за выбросы парниковых газов

Поступило предложение внедрить плату за выбросы парниковых газов

Минэкономразвития: в России разработают систему платы за углеродные выбросы В России к 2028 году могут запустить систему взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов, следует из проекта плана по реализации Стратегии низкоуглеродного развития.

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