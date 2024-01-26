Поступило предложение внедрить плату за выбросы парниковых газов

Минэкономразвития: в России разработают систему платы за углеродные выбросы В России к 2028 году могут запустить систему взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов, следует из проекта плана по реализации Стратегии низкоуглеродного развития.
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