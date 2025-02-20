Российские войска наступают на Курском направлении: бои в долине Локни и прорыв в Сумскую область. Российские вооруженные силы продолжают развивать наступление на Курском направлении, демонстрируя устойчивый прогресс в сложных боевых условиях.
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