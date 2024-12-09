Врач Тананакина: частое мочеиспускание и туман перед глазами указывают на диабет

Ранние признаки диабета, которые важно распознать своевременно, могут проявляться по-разному. Например, человек может столкнуться с частым мочеиспусканием, зудом в гениталиях, нарушениями зрения, постоянной усталостью и другими симптомами.
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