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Иран начал вывод войск с авиабазы в сирийской провинции Хомс из-за риска американского удара

Иран начал вывод войск с авиабазы в сирийской провинции Хомс из-за риска американского удара

После заявлений руководства США с обвинениями в адрес Ирана в причастности к атакам на военные базы американской армии на Ближнем Востоке, Тегеран приступил к выводу своих подразделений с авиабазы Т-4 в Сирии.

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