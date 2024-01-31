Иран начал вывод войск с авиабазы в сирийской провинции Хомс из-за риска американского удара

После заявлений руководства США с обвинениями в адрес Ирана в причастности к атакам на военные базы американской армии на Ближнем Востоке, Тегеран приступил к выводу своих подразделений с авиабазы Т-4 в Сирии.
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