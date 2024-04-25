В Камбодже сообщили, что присматриваются к БРИКС

Страна готова сотрудничать с объединением Камбоджа разделяет подходы БРИКС по некоторым вопросам, готова развивать сотрудничество с объединением, однако в данный момент не собирается подавать заявку на присоединение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии