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Петербургский дневник

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В Камбодже сообщили, что присматриваются к БРИКС

В Камбодже сообщили, что присматриваются к БРИКС

Страна готова сотрудничать с объединением Камбоджа разделяет подходы БРИКС по некоторым вопросам, готова развивать сотрудничество с объединением, однако в данный момент не собирается подавать заявку на присоединение.

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