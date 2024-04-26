Известная русалка из Владивостока начинает борьбу с раком: «Хочу еще стать мамой»

Анастасию Слободчикову знают во всей России и за границей как русалку Всея Руси. Девушка прославилась несколько лет назад своими «русалочными» костюмами, видеосъемками подводного мира и жизнерадостностью.
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