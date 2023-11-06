Украшенные револьверы

Сегодня наш рассказ будет посвящён исключительно оружию, украшенному резьбой и гравировкой. В давние времена углубляться мы не будем, а опять-таки начнём его с капсюльных и шпилечных револьверов, то есть с начала XIX века.
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