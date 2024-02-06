Одноклубник Овечкина Оши о низкой результативности: не видно, что он раздражен

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши рассказала о состоянии российского игрока и капитана "столичных" Александра Овечкина на фоне его низкой результативности в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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