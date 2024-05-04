Станислав Воскресенский: с учетом погоды рекомендовал главам обратить особое внимание на соцсферу (детсады, школы, больницы) и по заявкам подавать теп...

Станислав Воскресенский: с учетом погоды рекомендовал главам обратить особое внимание на соцсферу (детсады, школы, больницы) и по заявкам подавать тепло в эти объекты «Ближайшая неделя по прогнозам обещает быть холодной, особенно ночью.