Педиатр рассказала об опасности преддиабета

Состояние повышенного сахара в крови, уровень которого не достаточен для диагностики диабета, называется преддиабетом, и четких симптомов не имеет, рассказала 23 сентября педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк.