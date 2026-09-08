"Жесткий и болезненный ответ": Что теперь русским делать с Венгрией? Расклад от британского СМИ

Высылка десяти русских дипломатов из Венгрии сама по себе вряд ли способна серьезно изменить отношения Москвы с Европой.
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Лавров: арест нашего судно Норвегией-позор Норвегии ??7 А не меньший ли позор для России, позволяющей всякой твари творить в отношении РФ такое ? Где зеркальный ответ, заявленный президентом ??? ИБО-СКОЛЬ НЕ КРИЧИ ХАЛВА ХАЛВА ВО РТУ СЛАДКО НЕ СТАНЕТ ???? КРИКУ И СТРАШИЛОК МНОГО-ДЕЛ НОЛЬ ???