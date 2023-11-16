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Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США попытаются направить террористов в Россию

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США попытаются направить террористов в Россию

Сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что США планируют использовать террористов для нанесения ущерба России через Ближний Восток и Центральную Азию из-за провала на Украине.

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