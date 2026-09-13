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Бесконтактный размен тысячи

Бесконтактный размен тысячи

В Красноярске продавца попытались обмануть по старой схеме с разменом тысячи рублей.Покупатель сначала передаёт крупную купюру, а затем начинает менять условия расчёта и путать продавца со сдачей.

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