«Зенит» угодил в психологическую яму - диагноз экс-вратаря команды, который призвал не паниковать

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о победе «сине-бело-голубых» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1), а также оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.