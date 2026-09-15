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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» угодил в психологическую яму - диагноз экс-вратаря команды, который призвал не паниковать

«Зенит» угодил в психологическую яму - диагноз экс-вратаря команды, который призвал не паниковать

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о победе «сине-бело-голубых» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1), а также оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.

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