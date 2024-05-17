Информационная война: европейский эксперт о преимуществах России

Россия увеличивает инвестиции в информационные кампании с целью расширения своего влияния для поддержки своих внешнеполитических приоритетов на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, отмечает научный сотрудник Association for International Affairs в Праге Доминик Пресл.