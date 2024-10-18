Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Утреннее яркое суперлуние показали на видео

Утреннее яркое суперлуние показали на видео

Утром москвичи смогли насладиться красивым и необычным явлением - суперлунием в рассветном небе. Спутник завис над мегаполисом и остался таким же ярким и большим, несмотря на то, что небо утром уже было светлым.

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