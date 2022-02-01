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Чен выступит в короткой программе командного турнира на Олимпиаде-2022, в произвольной его заменит Чжоу («Матч ТВ»)

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэтан Чен выступит в командном турнире на Олимпиаде-2022 только в короткой программе, сообщает «Матч ТВ».

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