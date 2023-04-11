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Глава МИД Венгрии сообщил, что обсудит с Новаком и Лихачёвым сотрудничество в энергетике

Глава МИД Венгрии сообщил, что обсудит с Новаком и Лихачёвым сотрудничество в энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах провести переговоры с вице-премьером Александром Новаком и главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым о сотрудничестве в сфере энергетики.

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