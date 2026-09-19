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Молодожены, семьи и 90-летняя курильчанка: как прошел второй день выборов в Госдуму на Сахалине и Курилах

Молодожены, семьи и 90-летняя курильчанка: как прошел второй день выборов в Госдуму на Сахалине и Курилах

В Сахалинской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва.

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